Мосгоризбирком начинает прием заявок на дистанционное голосование по поправкам в конституцию

Горизбирком предлагает начать голосование досрочно 19 апреля.

Комиссией будет организован один электронный участок. Формировать список избирателей собираются на основании их заявлений через порталы «Мос.ру» и «Госуслуги».

Подавать заявления о дистанционном голосовании т можно, начиная со среды и до 16 апреля. В эти же сроки разрешено отозвать заявление. Возможность удаленно высказаться за или против пакета поправок будет только у жителей столицы. Систему уже тестировали на прошлогодних выборах в городскую думу в нескольких округах.

С датой всенародного опроса Кремль определился. Голосование

должно пройти 22 апреля. Впрочем, власти готовы перенести процедуру из-за распространения коронавируса.

Среди возможных дат чаще всего называют День России в июне и Единый день голосования в сентябре.