Совет Федерации из-за коронавируса на этот раз может собраться не в полном составе

Пожилых парламентариев попросили следить за ходом заседания из дома.

Сенаторам старше семидесяти лет рекомендовали не приходить сегодня на работу, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя верхней палаты парламента Александра Пономаренко. Он отметил, что их неявка будет расценена как отсутствие по уважительной причине и добавил, что в таком случае регламент позволяет им заранее высказаться на темы, представленные в повестке заседания. Для этого сенаторам необходимо было написать специальное заявление на имя председателя палаты.

При этом, на само начальство, то есть на главу Совета Федерации Валентину Матвиенко и её заместителей, эти рекомендации не распространяются.

Ранее похожее обращение к москвичам уже сделала городская мэрия. Глава администрации Сергей Собянин просил граждан старше шестидесяти пяти лет и всех, у кого есть хронические заболевания, не выходить из дома и не посещать общественные места без крайней необходимости.

Предполагается, что действующие в Москве ограничения продержатся как минимум до четырнадцатого апреля.