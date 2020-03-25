Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:04, 25 марта 2020

По последним официальным данным в России зафиксировано почти 500 случаев заражения коронавирусом

Во всем мире эта цифра, согласно информации американского университета Джона Хопкинса, превысила 400 тысяч, свыше 18 тысяч скончались. Данные ВОЗ немного ниже.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 423 6 6335 20.03
Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 320 6 5100 23.03
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин Решение было принято после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ

5 72 6 23457
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает смерть достойным наказанием за нарушение карантина по коронавирусу Человека, который таким образом создает проблемы самому себе, заболевает сам и заражает семью и соседей следует убивать…

5 49 6 5667
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 49 6 6170
Новости

Каждая американская семья получит по три тыс. долл Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса

5 71 6 26083
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 67 6 8989 20.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 327 6 45330 21.03
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 78 6 11064
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 60 6 8720 21.03
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5114
Новости

ВШЭ сочла неприемлемыми высказывания своего профессора Олега Матвейчева о «либеральной сволоте» В ВУЗе пообещали созвать комиссию по этике с целью дать оценку его словам…

5 87 6 13578
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Открываем 9 новых лабораторий В лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования. Специалисты сейчас проходят дополнительное обучение. В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому…

5 48 6 7915 20.03
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не Крымская, а Русская весна в Крыму. 6 лет перемен Каждый год Крыма в составе России особый, это интереснейшая история и уверен, со счастливым концом. Крым сейчас полноценный российский регион, правда с некоторыми особенностями…

5 154 6 25998 18.03
Интервью A-Team

Зоя Светова гость: Зоя Светова обозреватель «МБХ.медиа», правозащитник

Нет ни орудий преступления, ни доказательств таких вот, независимых. И нет мотива, зачем человеку нужно было убить другого человека. Так вот у меня вопрос: если Полтавец действительно убил Дорофеева, то пусть он приедет в Россию и сдастся…

5 34 6 6125 18.03
#слушать 48:06 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Новости

Руководство ВШЭ обратилось в совет комиссии по этике с просьбой дать оценку высказываниям профессора Матвейчева Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по связям с общественностью ВШЭ Андрей Лавров…

5 37 6 6553

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Германии завела дело против зятя российского премьер-министра Владельца немецкой компании VG Cargo Александра Удодова подозревают в отмывании денег…

5 18 6 74476
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин к оппозиции относится так же, как коронавирус относится к итальянским песенкам из карантина и даже спокойнее, потому что Владимиру Владимировичу не грозит изобретение вакцины…

5 77 6 155860 18.03
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
В Москве нужен карантин?
5 28 6 6720 18.03
Блоги

Алексей Потехин профессор биологического факультета СПбГУ

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом…

5 193 6 771392 18.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 101 6 189987 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8400908
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4419441

Сегодня в эфире