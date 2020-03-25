Столичные власти разрешили зараженным коронавирусом лечиться на дому, если болезнь протекает в легкой форме

В частности, при температуре ниже 38,5 градусов. Алгоритм действий утвердил Департамент здравоохранения Москвы. Отмечается, что пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах, проведенных с разницей не менее 48 часов.