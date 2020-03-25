Российские киносети ждут от региональных властей распоряжений о закрытии кинотеатров

В пресс-службах компаний сказали Интерфаксу, что поддерживают это решение и считают его резонным в сложившейся ситуации, но длительного простоя не выдержат. Владельцы ожидают от правительства мер поддержки индустрии, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина.

Регионам поручено приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и других досуговых заведений. Кроме того, в кафе, ресторанах и барах будет запрещено курение кальянов. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, указания были опубликованы на сайте правительства. Роспотребнадзору и региональным властям поручено следить за соблюдением ограничений.

Кроме того, правительство поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Между тем, Ростуризм заверил, что все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта. Сейчас свой отдых продолжает меньше 60 тысяч человек, это число за прошедшую неделю сократилось почти вдвое.

По последним официальным данным в России зафиксировано почти 500 случаев заражения коронавирусом. Во всем мире эта цифра, согласно информации американского университета Джона Хопкинса, превысила 400 тысяч, свыше 18 тысяч скончались. Данные ВОЗ немного ниже.