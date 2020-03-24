Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому при легком течении заболевания. Об этом сообщает Интерфакс.

«Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома», — говорится в алгоритме, утвержденном департаментом здравоохранения во вторник.

В нем отмечается, что в случае если хотя бы один из этих признаков не соблюден, пациент будет госпитализирован. Также если течение заболевания легкое, но пациент старше 65 лет, либо у него есть хроническое заболевание, либо беременность, то он будет госпитализирован.

Кроме того, если пациент проживает с членами семьи из высокой категории риска с невозможностью их отселения, пациент также будет госпитализирован.

Пациенту дома будет назначено следующее лечение: прием Лопинавира и Ритонавира, обильное питье, симптоматическая терапия (жаропонижающие, парацетамол), говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент будет считаться выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.

Также врач должен будет взять тест (мазок из зева и носа) у пациента на коронавирус на дому, если он вернулся из неблагополучных по эпидемиологической обстановке стран, если пациент старше 60 лет или имеет хронические заболевания.