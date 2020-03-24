Московские власти утвердили первый пакет мер для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса

В частности, как сообщается на сайте мэра, будет продлен срок уплаты налога на имущество организаций и земельного налога; отсрочено внесение арендной платы или временно отменено для фирм, которые арендуют помещения у города; снижена плата по договорам на осуществление торговой деятельности и продлен срок уплаты торгового сбора.

Указанные меры поддержки касаются в первую очередь организаций, которые работают в наиболее пострадавших от коронавируса сферах: общепит, туризм, гостиничный бизнес, культура, спорт, досуг и торговля.

