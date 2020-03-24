Volkswagen приостановит производство в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде c 30 марта по 10 апреля

Время простоя будет оплачено сотрудникам согласно российскому законодательству, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Заводы производят несколько модели Volkswagen и Skoda.

Еще один калужский автозавод «ПСМА рус» с 1 по 3 апреля приостановит производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel, а с 6 по 10 апреля сотрудники будут находиться в коллективном отпуске.

Отмечается, что такие меры приняты из-за ситуации с коронавирусом. Тем временем в Китае автозаводы европейских компаний возобновляют производство.