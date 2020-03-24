Российские киносети ждут от органов исполнительной власти регионов решения о закрытии кинотеатров

В пресс-службах компаний сказали Интерфаксу, что поддерживают это решение и считают его резонным в сложившейся ситуации, но длительного закрытия не выдержат. Владельцы кинотеатров ожидают от правительства мер поддержки индустрии, чтобы иметь возможность вернуться к работе после окончания карантина.

Приостановить работу кинотеатров, ночных клубов, дискотек и развлекательных центров рекомендовал сегодня регионам оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ранее власти Москвы и Подмосковья распорядились закрыть все кинотеатры в торговых центрах. Введенные в России меры по борьбе с пандемией уже отразились на посещаемости развлекательных площадок. Поданным РБК, к началу прошлых выходных этот показатель в стране упал на 43%.