Футбольный агент и глава компании ProSports Management Герман Ткаченко стал контролирующим владельцем Sports.ru

Футбольный агент и глава консалтинговой компании ProSports Management Герман Ткаченко стал контролирующим владельцем Sports.ru. С 20 марта ему принадлежит 66,8% издания. В разговоре с РБК он пояснил , что это «технический шаг при переводе компании в российскую юрисдикцию» и заверил, что не будет менять редакционную политику.