Глава Чечни Рамзан Кадыров считает смерть достойным наказанием за нарушение карантина по коронавирусу

Человека, который таким образом создает проблемы самому себе, заболевает сам и заражает семью и соседей следует убивать, сказал чеченский лидер на заседании правительства республики. Как сообщает «Кавказский узел», такое заявление он сделал после того, как стало известно о первых случаях заражения в регионе. Тест оказался положительным у трех жителей, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, рассказал Кадыров.