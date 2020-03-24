ФБК опубликовал очередное расследование о семье Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна. Из него следует, что они получили более 100 миллионов рублей на съемки фильма «Крымский мост». При этом, по утверждению политика Алексея Навального, половина денег была распределены среди членов семьи главного редактора телеканала Russia Today. Навальный также обращает внимание на тот факт, что в процессе съемок фильма на счет студии Тиграна Кеосаяна было переведено 54 миллиона рублей от неизвестного спонсора. Навальный уверен, что эти деньги Романа Ротенберга.
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