Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио отложили на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса

Решение было вынужденным. Об этом рассказал председатель оргкомитета Олимпиады-2020 Йосиро Мори. Решение было принято в ходе телефонных переговоров премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы МОК Томаса Баха.

Ранее Австралия, Канада и Норвегия отказались отправлять своих спортсменов на Игры в связи с пандемией. Олимпийские комитеты США и Германии обратились к МОК с просьбой перенести состязания. Сообщается, что российский Минспорт с уважением относится к решению МОК и руководства Японии о переносе состязаний.