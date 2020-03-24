Российское правительство вернет россиян из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу

К этой работе будут привлечены в том числе военные борты, а также самолеты МЧС.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, поручил вернуть россиян из стран, в которых были отмечены вспышки заболевания. Над этим будет работать целый ряд министерств и ведомств, включая МИД и Минтранс. Из сообщения на сайте правительства следует, что к операции будут привлечены ресурсы Минобороны, МЧС и Управления делами президента, в ведении которого находится специальный летный отряд «Россия».

Отдельно говорится и о необходимости вывезти россиян из Украины. Помимо Минтранса, организацией процесса будут заниматься ФСБ, МВД и Роспотребнадзор. Для этого из Киева 27 марта будет отправлен специальный поезд. На следующий день он прибудет в Москву и сразу же направится обратно, но уже с гражданами Украины, которых также поручено вернуть на родину. В российском МИДе пояснили, что о депортации речи не идет, и вывозить будут лишь тех, кто сам этого захочет.

Между тем, Ростуризм заверил, что все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся домой до 31 марта.