В России за минувшие сутки зарегистрированы 57 новых случаев коронавируса

Среди них 28 человек — в Москве, пять — в Санкт-Петербурге, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, всего в стране выявлены 495 инфицированных. Погибших от вируса официально не значится.

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал регионам заранее готовиться к «сложным проблемам» из-за коронавируса. На совещании с президентом градоначальник заявил, что реальной картины распространения инфекции нет. Он предложил Владимиру Путину распространить карантин для людей старше 65 лет на все города-миллионники.

Оперативный штаб по предупреждению эпидемии рекомендовал регионам закрыть кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры, ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания, а Минтруду и Фонду соцстрахования приостановить санитарно-курортное лечение.