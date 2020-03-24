Число зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч

Об этом сообщается на сайте американского университета Джона Хопкинса, который в онлайн режиме ведет подсчет официальных данных.

Больше всего заболевших в Китае (81,5 тысяча человек) и Италии (свыше 69 тысяч), больше всего умерших — в Италии (уже почти 7 тысяч). А всего в мире свыше 18 тысяч.

Из-за пандемии уже примерно в полсотне стран введен запрет или ограничение на перемещение граждан. Сегодня крупнейший по масштабам общенациональный карантин объявили власти Индии, запретив 1,3 миллиардов жителей выходить из дома в течение трех недель.