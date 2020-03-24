ФБК заподозрил семью Маргариты Симоньян в присвоении 46 млн рублей от фильма «Крымский мост. Сделано с любовью»

ФБК заподозрил семью главного редактора телеканала Russia Today Маргариты Симоньян в присвоении 46 миллионов рублей от фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Это почти половина денег, выделенных на его производство из федерального бюджета, утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Всего из Фонда кино на картину потратили 100 миллионов рублей.