Певец Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в Коммунарку с подозрением на коронавирус

Об этом сообщил концертный директор артиста Олег Дмитриев. В интервью ряду СМИ он рассказал, что супруги вернулись из Канады и США 11 марта. У них были симптомы ОРВИ, поэтому они пытались вызвать врача на дом, но безуспешно. 78-летний Лещенко и его 65-летняя жена провели в режиме самоизоляции 10 дней. Друзья посоветовали им самим поехать на обследование в больницу, что они и сделали. Там у них взяли анализы — через три дня будет результат. По данным Baza, врачи оценивают состояние Лещенко как стабильное.