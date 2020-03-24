В России из-за коронавируса могут закрыться кинотеатры, ночные клубы и детские игровые центры

Такую рекомендацию дал органам исполнительной власти оперативный штаб по предупреждению эпидемии. Также рекомендовано ввести запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания, а Минтруду и Фонду соцстрахования приостановить санитарно-курортное лечение.