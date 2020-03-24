В Индии введен всеобщий трехнедельный карантин в связи с коронавирусом

Он начнется с полуночи среды. Об этом в обращении к нации заявил премьер-министр Нарендра Моди. Жителям страны будет запрещено покидать свои дома. Это необходимо, «чтобы спасти Индию и каждого индийца», — пояснил Моди. В Индии с населением более 1,3 миллиарда человек, зафиксировано около 500 случаев заражения и 10 смертей. Карантин в этой стране станет крупнейшим по масштабам в мире.