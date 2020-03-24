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21:03, 24 марта 2020

Сотрудников департамента капремонта обязывают регистрироваться на mos.ru для голосования по поправкам в Конституцию

Сотрудников московского департамента капремонта обязывают зарегистрироваться на городском портале mos.ru и пригласить еще троих человек для голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил «МБХ медиа» председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков. Он предоставил аудиозапись телефонного разговора одного из сотрудников по имени Сергей с замначальником учреждения. Сам Сергей утверждает, что такие просьбы поступали всем его коллегам. По его словам, подобные обзвоны проходят во многих бюджетных учреждениях. Как будут наказывать сотрудников, которые откажутся, неизвестно. «Исходя из опыта прошлых лет, это коснется премий», — предположил собеседник издания.



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