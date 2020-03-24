Президент Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где сейчас находятся москвичи с подтвержденным диагнозом на коронавирус и с подозрением на него. Президент высоко оценил работу специалистов и, в частности, главврача клиники Дениса Проценко. Путин также поинтересовался у Ппроценко, есть ли у того рекомендации, замечания или пожелания по поводу обсуждаемых сейчас мер по борьбе с коронавирусом. Проценко ответил, что сейчас важно быть готовыми к итальянскому сценарию, но постараться его не допустить

В ходе посещения Коммунарки пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поручил одного из сотрудников больницы снять Владимира Путина на смартфон и затем его уничтожить. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Life Shot. Запись Песков попросил отправить по Telegram. Он уточнил, что в телефоне только один контакт — написано «Дима». Решение уничтожить аппарат представитель Кремля объяснил тем, что времени на его дезинфекцию нет. «Мы не можем подвергать президента риску», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

По наблюдению «Ленты.ру», в руках у Пескова был смартфон, похожий на Samsung Galaxy A51 или Samsung Galaxy A71. Согласно данным в интернет-магазинах, на которые ссылается «Рамблер», цена первого превышает 15 тысяч рублей, второго — 20 тысяч.