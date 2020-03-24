Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поручил организовать вывоз россиян из неблагоприятных по коронавирусу стран

Об этом сообщается на сайте правительства. Минтрансу поручено привлечь для этих целей ресурсы Минобороны, МЧС и Управделами президента. Также Минтранс должен организовать единовременный вывоз граждан Украины и России на родину по железной дороге. Компания РЖД сообщила, что для это будет создан спецпоезд Киев — Москва — Киев, который отправится 27 марта.

Возвращение граждан России из Египта, с которым у России приостановлено авиасообщение, будет осуществляться на самолетах белорусской авиакомпании «Белавиа» — в счет ее долга перед за аэронавигационные услуги.