Бывшего директора карельского музея, получившего девять лет колонии по делу о педофилии, освободили от наказания

Бывшего директора карельского музея Сергея Колтырина, получившего девять лет колонии по делу о педофилии, освободили от наказания. Эту информацию подтвердили «КарелИнформ» в пресс-службе Медвежьегорского суда. Как пишет издание «Столицы на Онего», причиной такого решения стало тяжелое состояние здоровья осужденного. Сейчас Колтырин находится в больнице УФСИН в Карелии. Он пока не вышел на свободу, поскольку прокуратура обжаловала решение суда.

Историк руководил краеведческим музеем Медвежьегорска с 1991 года. Он принимал участие в раскопках захоронений жертв Большого террора в Сандармохе. Там же работал глава карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрий Дмитриев, которого тоже обвиняли в педофилии.