Совбез ООН впервые проводит неформальное заседание в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом

Совет Безопасности ООН впервые в истории проводит неформальное заседание в формате видеоконференции из-за ситуации с коронавирусом. Оно посвящено ситуации в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, «сбоев очень много», в последнее время этот формат неформальных дискуссий много тестировали, планируется регулярно проводить такие встречи, пока ситуация не нормализуется. В то же время, как стало известно агентству, пока Совет не принял окончательного решения о возможности виртуального голосования по резолюциям.

