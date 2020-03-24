Индия ввела общенациональный карантин

Он продлится 21 день начиная со среды. Об этом объявил в ходе телеобращения премьер-министр Нарендра Моди. Гражданам запретят выходить из дома без крайней необходимости. По словам премьера, это необходимо, чтобы спасти страну и каждого ее жителя.

Полные или частичные запреты на передвижения граждан в связи с коронавирусом, в том числе комендантский час, введены уже примерно в полсотне стран.

На данный момент около 20% населения Земли — это примерно 1,7 миллиарда — находятся в изоляции. Такую оценку приводит The Guardian. Власти просят людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции. Накануне полный карантин ввела Великобритания. Почти все общественные места закрыты для посещения, гражданам разрешается выходить из дома только за продуктами и медикаментами. Работодатели должны по возможности перевести всех на удаленную работу.

В США в режиме самоизоляции находятся около 40% населения. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен поддерживать карантин месяцами: по его мнению, ограничения снимут через несколько недель.