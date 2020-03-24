Благотворительный фонд «Живи сейчас» попросил россиян, купивших аппараты ИВЛ, пожертвовать их после окончания пандемии

Благотворительный фонд «Живи сейчас» попросил россиян, которые из-за коронавируса закупили аппараты искусственной вентиляции легких, пожертвовать их после окончания пандемии. «Нынешний ажиотаж, связанный с дыхательным оборудованием, привел к тому, что даже за деньги оперативно приобрести его невозможно», рассказала в разговоре с «Такими делами» гендиректор фонда Наталья Луговая. Она пояснила, что сейчас у них около ста аппаратов ИВЛ, и на всех их подопечных приборов не хватает. Получить же их от государства выходит только некоторым семьям.

Продающие приборы компании ранее рассказывали о повышенном спросе на них из-за коронавируса. Некоторые, по данным The Moscow Times, вовсе распродали весь имевшийся ассортимент, а лист ожидания у них расписан на ближайшие полгода и больше. На частных же клиентов, по их оценкам, сейчас приходится до трети от всего объема продаж.

