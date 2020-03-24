Собственники торговых центров попросили премьера поддержать их в условиях спада числа посетителей из-за коронавируса

Собственники торговых центров попросили премьера Михаила Мишустина поддержать их в условиях спада количества посетителей из-за коронавируса. Они утверждают, что без госсподдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 триллион рублей.

По данным Российского совета торговых центров, в крупных магазинах находится 30 тыс. кв. м арендных площадей, где работают не менее 1 миллиона человек по всей стране. Чтобы избежать дефолтов, владельцы предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики, который был утвержден 17 марта.