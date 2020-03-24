Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах.

Очевидно, что такие меры, как закрытие кинотеатров несет за собой серьезные убытки для индустрии, сказал «Эху Москвы» председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Кроме того, остро встает вопрос о том, как кинотеатры будут восстанавливаться после карантина По мнению Березина, владельцы кинотеатров могут обратиться в Торгово-промышленную палату, чтобы получить свидетельство о форс-мажорной ситуации.