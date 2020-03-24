В Санкт-Петербурге до конца апреля запретят плановую госпитализацию, диспансеризацию и вакцинацию

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач северной столицы Наталья Башкетова. Согласно документу, работа амбулаторных медицинских учреждений должна быть организована с приоритетом оказания помощи на дому больным с ОРВИ, посещавшим неблагополучные по Covid-2019 страны, и лицам старше 60 лет.