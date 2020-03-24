Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник письме генерального секретаря ООН лидерам G20.



«Я призываю к тому, чтобы снять санкции со стран для обеспечения доступа к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с [вызываемым новым коронавирусом заболеванием] COVID-19. Настало время солидарности, а не изоляции», — обратился он к мировым лидерам.