ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты МСБ и самозанятым, чье положение ухудшилось из-за коронавируса

Банк России рекомендует кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если их положение ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.



ЦБ направил соответствующие информационные письма банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам, говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Данная мера поможет поддержать представителей малого и среднего бизнеса, попавших в сложную ситуацию, и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем», — указал ЦБ.



Регулятор также рекомендует предоставлять субъектам МСБ, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за

ненадлежащее исполнение договора кредита (займа).