Российское правительство компенсирует нефтяным компаниям потери при поставках в Белоруссию

Ранее Минск добился обнуления премий для нефтяников, и часть суммы придется покрыть из бюджета.

Правительства России и Белоруссии в конце прошлой недели наконец достигли договоренности о поставках нефти. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сегодня рассказал, что Москва согласилась обнулить премию для российских нефтяников, которая составляла почти 12 долларов за тонну. При поставках на текущем уровне компании недосчитаются 126 миллионов долларов в год, и российский бюджет компенсирует им 85 миллионов, передает агентство БЕЛТА. При этом Румас подчеркнул, что не все компании смогут поставлять нефть в Белоруссию – страна выберет поставщиков, которые предложат лучшие условия.

Минск настаивал на обнулении премий из-за налогового маневра в России, который стал причиной сокращения скидки для Белоруссии более чем на треть. По собственным оценкам, страна потеряет около 800 миллионов долларов за этот и предыдущий годы.

В прошлом году крупнейшим поставщиком нефти в Белоруссию была «Роснефть», но будет ли компания снабжать страну топливом и дальше, пока неизвестно.