Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал регионам заранее готовиться к «сложным проблемам» из-за коронавируса

На совещании с президентом градоначальник заявил, что реальной картины распространения инфекции нет. По его мнению, полпреды президента должны «навалиться» и «жестко контролировать» ситуацию. Собянин также предложил Владимиру Путину распространить карантин для людей старше 65 лет на все города-миллионники.