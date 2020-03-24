Минтруду поручено до 25 марта проработать выдачу больничных работникам старше 65 лет

Минтруд совместно с Минфином должен до 25 марта проработать вопрос выдачи листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет



«Минтруду России совместно с Минфином России проработать вопрос о порядке выдачи листков временной нетрудоспособности (по коду 03 «Карантин») работающим лицам в возрасте 65 лет и старше», — говорится в поручении Правительства.



Также должен быть проработан вопрос временного приостановления лечения отдельных категорий граждан в санаториях в 2020 году.