Оперштаб рекомендовал приостановить санитарно-курортное лечение из-за эпидемситуации

Оперативный штаб по коронавирусу рекомендовал Минтруду и Фонду соцстрахования приостановить санитарно-курортное лечение из-за эпидемической ситуации.



«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 г. представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в решениях оперштаба, опубликованных на сайте правительства во вторник.