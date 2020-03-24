Минтранс, ФСБ, МВД и Роспотребнадзор должны организовать ж/д вывоз граждан РФ с Украины

Минтранс должен совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз граждан РФ из Украины и граждан Украины из РФ железнодорожным транспортом. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства во вторник.



«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины» — отмечается в тексте поручений.