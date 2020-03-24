Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба 23 марта, опубликованных на сайте правительства во вторник.



«Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений; ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах», — говорится в сообщении.