МИД России поручено до 26 марта сформировать окончательные списки россиян, желающих вернуться из-за рубежа

Об этом сообщает штаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того оперштаб поручил Минтрансу проработать вопрос привлечения сил Минобороны, МЧС и управделами президента для вывоза россиян из стран с неблагополучной эпидемологической обстановкой.