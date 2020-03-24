Паралимпийские игры в Токио переносятся на будущий год вслед за Олимпиадой из-за коронавируса

Об этом объявил Международный паралимпийский комитет. «Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас не спорт, а сохранение человеческой жизни», — сказал глава МПК Эндрю Парсонс. Паралимпиада должна была пройти с 25 августа по 6 сентября.