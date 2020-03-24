Число заражений коронавирусом в Испании достигло нового максимума

За сутки в королевстве выявили почти 6,6 тысяч новых больных. Общее число инфицированных достигло порядка 39700 человек. По этому показателю Испания остается на четвертом месте в мире (после Китая, Италии и США) и на втором месте в Европе. Число летальных исходов в стране составило почти 2700 человек, увеличившись за день более чем на 500. Хуже, чем в Испании, этот показатель только в Китае и Италии.