Мэр Москвы Сергей сообщил о высокой динамике развития коронавируса в Москве

По его словам, в данный момент около 500 человек имеют подозрение на COVID-19. При этом у большинства диагноз может подтвердиться. Мэр отметил, что многие вернувшиеся из-за рубежа граждан не стали проходить тестирование и находятся на самоизоляции. Сейчас в Москве зарегистрировано 290 случаев заражения. 9 человек выздоровели.