Сотрудники ФСБ нашли нарколабораторию в петербургской квартире высокопоставленного священника РПЦ

Патриарх Кирилл уже отстранил его от службы и отправил в монастырь.

Оперативники ФСБ пришли с обыском в квартиру епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана по подозрению в крупном мошенничестве. Агентство «Север-информ”рассказывает, что силовики нашли в жилище священника химическую лабораторию, а также синтетические наркотики, которые в ней изготавливали. В петербургской квартире прописан сам епископ, однако сотрудники ФСБ застали в ней лишь 22-летнего итальянца Каина Монтанелли. Журналисты называют его близким другом отца Флавиана. Сам священнослужитель отрицает и обыски, и даже знакомство с молодым человеком. В то же время по данным прессы Монтанелли работает в информационном отделе Череповецкой епархии, а письмо об этом подписал сам епископ. По информации портала «Лента.ру» сейчас отец Флавиан уже не управляет епархией. Патриарх Кирилл отстранил его и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

Сам епископ Флавиан сослался на 51-ю статью Конституции и отказался давать показания по делу.