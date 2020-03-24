Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Его разыскивали после пожара в торговом центре. Вячеслава Вишневского в Россию из Польши доставил спецконвой. Совладелец сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» был передан сотрудникам УФСИН России по Калининградской области и помещен на 14-дневный карантин в следственный изолятор Калининграда. Это связано с тем, что в Польше распространяется коронавирус. Передача обвиняемого состоялась на российско-польской границе, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Вишневский был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 миллионов рублей начальнику Инспекции государственного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. В результате она разрешила открыть торговый центр «Зимняя вишня», при строительстве и реконструкции которого были допущены нарушения. По версии СК, возгорание в ТЦ началось из-за замыкания проводки на четвертом этаже. Задержали Вишневского год назад в Польше, вскоре Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать бизнесмена в Россию.

При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 37 детей.