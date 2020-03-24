Вспышка коронавируса, падение доходов бюджета и угроза рецессии вынуждают правительство перекраивать госрасходы

Вспышка коронавируса, ожидаемое падение доходов бюджета и угроза рецессии вынуждают правительство перекраивать госрасходы. Как пишет газета Ведомости, «под нож» могут пустить часть нацпроектов, расходов на стройки и инвестиции. В начале марта вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о том, что проект высокоскоростной магистрали Москва-Казань отложен из-за высокой стоимости. Судьба проекта до сих пор неясна.

В период пандемии государства, в том числе и Россия, должны поддерживать малый и средний бизнес, чтобы те смогли выжить после серьезных ограничительных норм. Такое мнение в нашем эфире высказал экономист Сергей Алексашенко. Алексашенко так же заметил, что финансовую поддержку государство должно оказывать гражданам и мед учреждениям, которые в период эпидемии переходят на усиленный режим работы.