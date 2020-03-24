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18:21, 24 марта 2020

На фоне пандемии коронавируса все страны ЕС, за исключением Ирландии, закрыли свои границы для необязательных поездок

На фоне пандемии коронавируса все страны Евросоюза, за исключением Ирландии, закрыли свои границы для необязательных поездок. Ограничения будут действовать в течение 30 дней. Исключение сделано для дипломатов, ученых и врачей. Большая часть стран ЕС уже ограничила перемещение собственных граждан.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о беспрецедентных мерах по борьбе с коронавирусом – британцам запрещено собираться группами более двух человек, и выходить из дома без крайней необходимости. В Великобритании отменены все массовые мероприятия кроме похорон.



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