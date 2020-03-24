85 россиян находятся на круизном лайнере «Коста Виктория», где выявлен случай заражения коронавирусом, — сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-судовладельца. Представители компании утверждают, что на борту приняты необходимые санитарные процедуры, все, кто контактировал с зараженным, изолированы.

Ростуризм обещает за неделю вернуть домой организованных туристов. По данным ведомства, за рубежом остаются более 57 тысяч человек. Большинство вернутся в Россию планово, по заранее купленным билетам. В Ростуризме подчеркнули, что будут помогать и самостоятельным туристам. У которых возникли сложности с возвращением.