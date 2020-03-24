Представители движения «Левый фронт» сегодня пикетировали администрацию президента и Центризбирком

Они требуют перенести голосование по поправкам в Конституцию на сентябрь, — сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. В Кремле не исключили, что голосование по поправкам может быть перенесено – это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

Общественная палата Москвы отказалась включить в повестку дня вопрос об обращении к президенту с просьбой перенести голосование по поправкам в конституцию с 22 апреля по причине пандемии коронавируса. Как стало известно «Эху», за высказались 9 членов палаты, 23 выступили против, двое воздержались.