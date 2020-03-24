В Подмосковье свозят бронетехнику для репетиции парада девятого мая

Подготовку проводят, несмотря на все меры предосторожности в связи с распространением коронавируса.

Танки Т-14 «Армата» и Т-90м «Прорыв», боевые машины поддержки «Терминатор» и множество другой техники привезли из Нижнего Тагила на полигон в подмосковном Алабино. Об это сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны. В ведомстве отметили, что всего в параде будут задействованы более двухсот единиц вооружения и военной техники, и двадцать четыре из них будут показаны на Красной площади впервые.

Хотя в самой Москве любые массовые мероприятия сейчас запрещены, армия всё равно решила проводить репетиции, — писала на прошлой неделе «Независимая газета». По её данным, в них задействованы около десяти тысяч человек.

При этом, интернет-издание «Открытые медиа» сегодня сообщило, что большинство из них сейчас тренируется на территории своих частей в разных регионах, и военные не исключают, что не будут пока отправлять солдат в Подмосковье. Также собеседник издания рассказал, что власти могут провести парад в честь семидесятипятилетия победы без зрителей, если количество заболевших продолжит расти.

Тем временем в оперативном штабе по борьбе с вирусом рассказали, что только за последний день в стране выявили пятьдесят новых случаев заболевания. Всего их в России было четыреста девяносто пять.