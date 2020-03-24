Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год

Они пройдут в те же сроки и под тем названием.

Сегодня прошли телефонные переговоры между руководством МОК, властями Японии и представителями Оргкомитета Игр. Японский премьер Синдзо Абе, по его же словам, которые приводит телекомпания NHK, предложил перенести игры на год. До этого глава МОК Томас Бах намеревался следить за ситуацией и принять решение в середине мая, но Игры все равно не могли бы стать полноценными даже если бы пандемия коронавируса пошла на спад. Канада и Австралия фактически бойкотировали игры, заявив, что спортсмены из этих стран не поедут в Японию, даже в том случае, если соревнования останутся в тех же датах. Скорей всего, отказов было бы больше и это стало важным фактором. Губернатор японской столицы Юрико Коике сказала, что олимпиада будет называться по-прежнему Токио-2020 и пройдет в те же сроки — с 24 июля по 9 августа. Единственное, что повисло в воздухе – эстафета олимпийского огня, которая должна была начаться в четверг. Она теряет смысл, хотя огонь останется в Японии. На официальном сайте МОК говорится, что он должен стать для страны светом в конце тоннеля.

Олимпийские Игры в истории отменяли три раза из-за первой и дважды из-за второй мировых войн.

Перенос Олимпиады в Токио – разумное решение, — считает руководитель Федерации бокса России Умар Кремлев. Кремлев также уверен в том, что и сами спортсмены, которые до последнего момента продолжали готовиться к играм, поддержат решение МОК.

Коронавирус не является первопричиной решения МОК и Японии о переносе Олимпиады, — считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Между тем, российский Минспорт заявил, что с уважением относится к решению МОК — передает ТАСС.

Шотландская кёрлингистка Виктория Райт решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Она работает медсестрой в больнице. 26-летняя Райт входит в состав сборной Шотландии и должна была участвовать в Чемпионате мира, однако соревнования в Канаде отменили из-за коронавируса.